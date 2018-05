Saat Mike Lewis Tampil di Vlog Milik Boy William bersama Lucinta Luna, Begini Jadinya

BANGKAPOS.COM - Lucinta Luna kembali buat netizen gerah, gara-gara nimbrung di lapak Boy William dan berkomentar begini!

Penyanyi Lucinta Luna nampaknya tak pernah puas dengan segala sorotan yang menuju ke arahnya.

Semakin disorot, ia juga semakin senang menunjukkan segalanya.

Meski santer dituding sebagai transgender, personel Duo Bunga itu terlihat tak pernah mengaku.

Walaupun sudah banyak beberapa bukti yang mengarah ke tuduhan tersebut, namun Lucinta tetap yakin pada ucapannya bahwa ia wanita tulen.

Ia bahkan mengaku memiliki banyak mantan kekasih aktor.

Di sebuah kesempatan, ia lantang mengatakan, "Aktor ganteng mana sih yang nggak mau sama aku."

Salah satu artis yang pernah santer dikabarkan dekat dengannya adalah Mike Lewis.

Bahkan video mesra keduanya pernah beredar luas di media sosial.

Nah, belum lama ini, Lucinta tiba-tiba nimbrung di komentar unggahan terbaru Boy William.

Dalam postingan Boy itu, ia menuliskan, "As a friend, we always listen. Mike Lewis akhirnya bicara tentang berita akhir2 ini yg membawa2 namanya. EXCLUSIVE pertama kali nya dimana-mana. Thanks for trusting me and coming out for a drink with me bro... #DrinksWithBoy Episode Mike Lewis HARI INI jam 5pm on my YouTube Channel!!!! @mike_lewis"

Siapa sangka di unggahan tersebut, Lucinta Luna memberikan komentar.

Dilansir Tribunstyle.com dari akun gosip @igtainment, Lucinta menuliskan komentar, "Kak @boywilliam17 salaminya senopati no 12 ups."

Instagram/IGTAINMENT ()

Netizen seketika heboh dan memberikan beragam reaksi, unggahan Boy itu dibanjiri sampai 1000 komentar gara-gara balasan Lucinta Luna ini.

(Tribunstyle.com/Tisa Ajeng)