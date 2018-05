Dishub Pangkalpinang Tak Bisa Mengizinkan ataupun Melarang Go Jek Beroperasi

Laporan Wartawan Bangka Pos, Dedy Qurniawan

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Kepala Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang Asban Aris menyatakan pihaknya tak bisa mengizinkan ataupun melarang operasional Go Jek. Menurut Asban, sejak dulu Ojek memang telah ada di Indonesia, namun bukan merupakan angkutan umum.‎

Kata dia, tak ada aturan angkutan yang mengatur soal kendaraan roda dua.

"Dan dilarang yang namanya motor membawa penumpang. Kecuali roda empat, dalam 108 (Permenhub 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek-red), online itu hanya untuk roda empat," kata Asban, Senin (30/4/2018) lalu

Pada audiensi bersama perwakilan Go Jek Kamis (26/4/2018) lalu, menurut Asban Haris, Go Jek tak spesifik menyebutkan kapan rencana operasionalisasi mereka di Pangkalpinang.‎‎ Pihak Go Jek hanya menyampaikan tanggung jawab mereka jika terjadi kecelakaan terhadap penumpang. ‎

Dishub kemudian meminta Feasibility Study (Studi Kelayakan) Go Jek di Pangkalpinang, data pusat keramaian dan titik angkut Go Jek.

"Karena berbeda antara Jakarta dan Pangkalpinang. Kita belum begitu perlu. Kata mereka siap menyantuni jika terjadi kecelakaan. Persoalannya jika bawa penumpang ke Kimak, kemudian kecelekaan, kemudian lari, siapa yang akan tanggung jawab. Lain dengan mobil, mereka punya seri dan trayeknya," ucap Asban.

Asban mengatakan, pihaknya juga berencana akan membuat rekomendasi kepada Gubernur Babel terkait kelayakan operasionalisasi Go Jek di Pangkalpinang. Senada dengan Pjs. Wali Kota Pangkalpinang, Asban berujar, pemerintah tak mau disalahkan masyarakat jika terjadi apa-apa terkait operasionalisasi Go Jek.

"Rohnya Undang-undang (UU nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) itukan keselamatan, nanti ujung-ujungnya (kalau ada masalah) ke pemerintah," kata dia.



Gojek belum mau berkomentar terkait kabar operasionalisasi mereka sewaktu wartawan meminta tanggapan mereka seusai audiensi di Kantor Wali Kota Pangkalpijang pada Kamis (26/4/2018) lalu. Saat dikunjungi ke kantornya di Jalan Solohin GP pada Rabu (2/5/2018) siang, pihak perwakilan Gojek mengarahkan Bangka Pos untuk meminta tanggapan melalui email publicrelations@go-jek.com.

Permintaan tanggapan, dan sejumlah pertanyaan sudah dikirim melalui email tersebut, namun hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban. (*)