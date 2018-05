Gara-gara Lakukan Ini Via Vallen Pernah Ketangkep Satpol PP

Penyanyi dangdut Via Vallen seusai konser Via Vallen Dangdut Never Dies di Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa malam (1/5/2018).

BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Penyanyi dangdut Via Vallen mengaku dahulu saat masih anak-anak (kelas V SD), sering mengamen di jalanan.

Ia pun pernah berurusan dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP gara-gara mengamen di lampu merah.

Via menuturkan, kejadian itu bahkan melibatkan adik-adiknya karena mereka ikut saat ia mengamen.

"Jadi ceritanya Via ngamen," kata Via dalam jumpa pers seusai konser Via Vallen Dangdut Never Dies di Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta Selatan, Selasa (1/5/2018) malam.

"Pas ketangkap Satpol PP itu adik-adiknya Via ikut semua."

"Ada Mela, nah Mela itu masih kecil banget," ujarnya, dikutip TribunSolo.com dari Kompas.com.

"Via kelas 5 SD berarti Mela masih lima tahun," ucap Via Vallen.

Saat asyik mengamen bersama sang adik, tiba-tiba ada petugas Satpol PP datang.

"Terus ada Satpol PP datang," katanya mengenang.