Kini Jadi Miliarder Cantik, Tak Disangka Begini Perjalanan Hidup Via Vallen

Via Vallen

BANGKAPOS.COM--Nama Via Vallen kini sedang melambung tinggi di Indonesia.

Bahkan namanya dinobatkan sebagai salah satu nama paling dicari di Google Indonesia dan videonya telah ditonton lebih dari 148 juta kali sejak diluncurkan pada Februari 2017.

Via juga telah melebarkan sayapnya di dunia bisnis dengan membuka toko kue Vallen's Cake di Solo.

Via Vallen (Instagram)

Siapa sangka, jauh sebelum menjadi sukses seperti saat ini, hidup Via Vallen penuh cobaan, loh!

Seperti inilah perjuangan gadis cantik bernama asli Maulidia Octavia ini:

1. Via Vallen pernah menjadi pengamen

Via mulai menyanyi sejak kecil dan dia mulai mengamen sejak kelas 5 SD.

Kala itu, Via ingin membeli barang-barang yang dia inginkan dengan uang hasil kerja kerasnya sendiri.

Via tidak pernah melupakan saat-saat itu dan bahkan ketika melewati jalanan tempatnya mengamen dulu, dia berhenti sejenak.

"Kala ingat dulu, masa-masa indah buat Via. Jadi suka nostalgia kalau lewat di jalan tempat Via ngamen dulu," kata Via dilansir dari Kompas.