Kue Kekinian Via Vallen Binaan Risma? Intip 19 Kue Kekinian Para Artis

BANGKAPOS.COM -- Pedangdut Via Vallen yang sedang menikmati kepopulerannya tak mau ketinggalan tren bisnis yang diikuti sejumlah kolega artisnya. Ternyata Via Vallen punya gerai kue kekinian.

Kue yang diberi nama Vallens Cake itu merupakan UMKM binaan Pemerintah Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur.

"Hai Vyanisty semuaa.. besok pagi (hari ini) Via bakal hadir di Vallens Cake Surabaya, Kamis 3 Mei 2018 ini di Jln. Dharmahusada no.172. Via bakal launching produk UMKM di Store Vallens Cake binaan Pemkot Surabaya bareng Bu Risma. Catet tanggalnya yaah.. Tag temen kamu yg pengen kamu ajak dateng," tulis Via Vallen di laman instagram miliknya.

Seperti apa sih kue yang dijual Via Vallen?

Kue yang dijual gerai Vallens Cake berbentuk hati dan varian rasa dan warna.

Di laman instagram @vallenscake, ada beberapa varian kue yang dijual di gerai Vallens Cake.

Tak hanya buka Surabaya tepatnya di Jl. Dharmahusada No 172 Surabaya, Vallens Cake juga ada di Jl. Slamet Riyadi No 522 Kerten Solo.

Bisnis kue saat ini sedang ditekuni sejumlah artis dalam negeri.

Memanfaatkan nama besarnya sebagai artis, tentu saja bisnis mereka langsung menyedot perhatian publik.