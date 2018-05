Mengenal Georges Méliès Hiasi Google Doodle Hari Ini, Siapakah Dia?

BANGKAPOS.COM - Tampilan halaman utama mesin pencari Google hari ini Kamis (3/5/2018) begitu berbeda.

Bukan menampilan foto atau animasi seperti biasanya, untuk pertama kalinya Google Doodle menampilkan Virtual Reality (VR) 360 derajat dalam sebuah video.

Dilansir TribunPekanbaru.com dari laman Google Doodle, Doodle interaktif tersebut merupakan hasil kolaborasi Google Spotlight Stories dan Google Arts & Culture bersama tim Cinémathèque Française.



Jika diklik, maka kita akan disuguhkan video Youtube 360 derajat.

Suara musik klasik mengalun sepanjang video berdurasi 2 menit 10 detik itu.

Google Doodle hari ini untuk mengenang sosok Georges Melies.

Georges Melies adalah seorang sineas Perancis yang memelopori beragam teknik film dalam aspek teknis dan naratif di masa awal perfilman.

Lahir di Paris, Perancis pada 8 Desember 1861 dan meninggal pada 21 Januari 1938.

Google memberikan penghormatan kepada Melies pada 3 Mei karena tepat pada 3 Mei 1912, dia merilis film berjudul À la Conquête du Pôle atau The Conquest of the Pole.

Georges Méliès ternyata telah mengubah dunia perfilman lebih dari seabad lalu.