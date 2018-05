Pamela Duo Serigala Pijet Hotman Paris dari Belakang, Banjir Kritikan!

BANGKAPOS.COM - Kehadiran Duo Serigala dengan "Goyang Dribel" beberapa tahun lalu telah menghebohkan publik.

Apapun yang dilakukan oleh mereka selalu dianggap sebagai kontroversi.

Duo Serigala juga sudah lama tak muncul di layar kaca.



Namun, kini mereka kembali di acara talkshow pengacara kondang "Hotman Paris Show".

Hotman Paris pun mengunggah videonya di Instagram ketika bersama Duo Serigala di acara tersebut, Rabu (2/5/2018).

"Aku sudah bilang berkali-kali 'Hotman Paris Show' adalah gudangnya wanita cantik," kata Hotman di video itu.

Hotman Paris (instagram.com/hotmanparisofficial/)

"Duo Serigala sekarang jadi pijit Hotman Paris, makanya nonton 'Hotman Paris Show'."

"Two beautiful and sexy girls makes me a little bit nervous (dua wanita cantik dan seksi membuatku agak gugup)."

Saat itu kedua member Duo Serigala tampak mengenakan gaun pendek warna merah tua.

Netizen langsung menyerbu postingan Hotman Paris dengan berbagai komentar.