Begini Gaya Thor Avengers Berselancar sambil Gendong Putrinya

BANGKAPOS.COM - Film Avengers: Infinity War yang dirilis pada 25 April lalu memang menarik banyak animo penonton dunia dan tanah air.

Di beberapa bioskop tanah air, tiket film besutan Marvel ini telah habis terjual sebelum tayang.

Salah satu pahlawan super yang ditunggu-tunggu kehadirannya di film tersebut adalah Thor

Superhero yang identik dengan palu miliknya ini dimainkan oleh aktor ternama Chris Hemsworth.

Memerankan Thor, Chris Hemsworth tampil macho di film Avengers: Infinity War.

Tapi bagaimana ya gaya Chris Hemsworth saat mengasuh putrinya ketika tak sedang syuting film?

Dilansir TribunWow.com dari akun Instagramnya, chris Hemsworth pernah mengajak salah satu putrinya berselancar di sebuah pantai di Australia pada bulan Maret.

Ayah tiga anak itu tampak berselancar sambil menggendong salah satu putrinya, India Rose Hemsworth.

Chris tampak mengenakan baju surfing hitam sedangkan sang putri mengenakan baju surfing warna pink-hitam.

Dalam video tersebut Indi terlihat membelitkan tangannya erat-erat di leher Chris yang asyik berselancar di atas ombak.

"Day two with my surf coach, she’s like a little angel on my shoulder constantly feeding me knowledge and inspiration and occasionally heavy handed criticism that borders on abuse but I know it’s for my own good (joke) Thank you coach Indi you’re the greatest, love u #familysurftrip @australia" tulis Chris dalam caption unggahannya