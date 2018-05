Lagu 'Sayang' Mirip Instrumen Lagu Jepang, Jawaban Via Vallen Ketik Dituduh Plagiat Mengejutkan

BANGKAPOS.COM -- Penampilan Via Vallen pada acara Indonesian Choice Awards 2018 5.0 NET TV beberapa hari lalu menjadi trending topic #1 di Youtube. Lagu 'Sayang' yang diaransemen lebih millennial membuat seisi Sentul International Convention Center bergoyang.

Bertabur bintang, acara ini disemarakkan oleh penampilan para penyanyi papan atas Indonesia, sebut saja Raisa, Isyana Sarasvati, Tulus, Anji, Glenn Fredly hingga artis internasional Craig David dan Hailee Steinfeld, loh.

Namun penampilang Via Vallen sepertinya menjadi sorotan.

Via Vallen menyanyikan lagu andalannya, Sayang dan berduet bersama Boy William.

Kerap tampil bergaya feminin dengan berbagai dress seperti model tea length, penampilan Via Vallen kemarin nampak berbeda.

Via Vallen tampil cantik dalam gaya busana androgini.

Penampilan artis asal Surabaya ini pun mendapat respon luar biasa.

Hal itu dibuktikan dengan video penampialnnya trending nomor 1 di Youtube.

Video itu pun banjir komentar.

Warganet yang menilai penampilan elegan Via Vallen ditambah aransemen yang ciamik membuat musik dangdut dianggap lebih berkelas.

Berikut komentar warganet:

@musas_kim : ini baru namany dangdut elegan yg berkelas .. cassual tapi tetep keren .. gak perlu pake goyangan yg aneh² .. kalo kyak gini dangdut jauh dari kata norak .. net tv emg dabes .. gu bukan penyuka dangdut tapi krna lihat ini gu sedikit beruba

@Ranno_Tolalu : dan entah kenapa penampilan via valen mengalahkan penampilan dari penyanyi luar negeri. dan diluar expetasi penampilan via valen di ICA 5.0 menjadi Gong dari acara ini. alias penampilan nya pectjaaah... dan kalo bisa dibilang ini yang namanya dangdut dengan taste internasional. dan penampilan via valenpun terasa perfect ketika dia berduet deng boy william serta performa dari dancer serta stage tata panggung dan lighting yg megah dan arrangsement yg super gila. dan wardrobe or custom via valen yg tak kalah keceee . yg setuju like