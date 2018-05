Telkomsel Bagikan 23 Ton Takjil Kurma

Laporan Wartawan Bangka Pos, Ira Kurniati

BANGKAPOS.COM,BANGKA - Menyambut bulan Ramadan 1439 Hijriyah, Telkomsel berbagi takjil Ramadhan berupa 23 ton kurma yang diserahkan kepada 15 masjid di berbagai wilayah yang mewakili daerah dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia agar dapat dinikmati oleh masyarakat umum saat berbuka puasa.

Sebanyak 15 masjid yang memperoleh bantuan kurma adalah Masjid Raya Baiturrahman Aceh, Masjid Al Mashun Medan, Masjid Raya Padang, Masjid Istiqlal Jakarta, Masjid At Taqwa Cirebon, Masjid Agung Jawa Tengah Semarang, Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, Masjid Agung Bangkalan Madura, Masjid At Taqwa Mataram, Masjid At Taqwa Balikpapan, Masjid Al Markas Al Islami Makassar, Masjid Al Munawar Ternate, Masjid Agung Nurul Yaqin Waisai Raja Ampat, Masjid Agung Babussalam Timika, dan satu masjid di wilayah Jabotabek dan Jawa Barat.

“Kami berharap bantuan kurma ini dapat memberikan manfaat, terutama bagi masyarakat yang dalam waktu dekat akan menjalankan ibadah puasa.” kata Direktur Utama Telkomsel, Ririek Adriansyah, Kamis (3/5/2018).

Pada bulan Ramadan, masjid menjadi tempat yang paling sering dikunjungi masyarakat untuk beribadah, termasuk untuk berbuka puasa. Masjid yang dipilih Telkomsel untuk distribusi bantuan kurma merupakan masjid yang menjadi pusat kegiatan ibadah di wilayah tersebut.

Sejak tahun 2013, Telkomsel selalu menyerahkan bantuan kurma dengan jumlah yang disesuaikan dengan usia Telkomsel. Pada tahun ini, jumlah bantuan 23 ton kurma disesuaikan dengan 23 tahun Telkomsel yang jatuh pada bulan Mei 2018 ini.