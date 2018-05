Ternyata Bukan Soal Uang, Ini yang Menjadi Alasan Mengapa Wanita Menyukai Pria Beristri

BANGKAPOS.COM--Cinta bisa datang kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja, termasuk mencintai pria yang telah menikah dengan wanita lain.

Sehingga kini muncul istilah pelakor atau perebut laki orang.

Alasan paling umum yang menyebabkan wanita terjebak dengan pria beristri adalah pria tersebut dianggap berpengalaman dan mapan.

Selain itu, menurut Terry McDonald, penulis buku How to Attract and Marry the Man of Your Dreams, beberapa wanita yang rindu dengan figur seorang ayah membuat mereka menyukai pria berumur yang kebanyakan sudah menikah.

McDonald juga mengungkapkan beberapa alasan yang membuat wanita menilai bahwa pria beristri lebih menggoda, berikut uraiannya:

1. Senang dengan tantangan

Sejumlah wanita memang senang menjalani hidup dengan drama. Mereka acap kali berada dalam hubungan yang salah, tak terkecuali dengan pria beristri.

Mereka tidak seutuhnya menyukai pria tersebut, hanya sekadar untuk uji adrenalin karena tantangan yang tinggi dan sarat risiko. “Hubungan terlarang biasanya dihiasi dengan hasrat ketegangan dan excitement,” ujar McDonald.

2. Lebih romantis

Sekian tahun menjalani pernikahan, pria beristri bisa jadi lupa betapa mengasyikkannya jatuh cinta dan naksir seseorang.