Ashanty Tulis Ungkapan Haru untuk Azriel Hermansyah

BANGKAPOS.COM - Keluarga A6 memang selalu menarik perhatian publik.

Keluarga yang dibangun kembali oleh Anang dan Ashanty ini juga selalu kompak menunjukkan kasih sayang mereka.

Kedekatan Ashanty sebagai ibu sambung dengan Aurel dan Azriel tak perlu diragukan lagi.

Meski Aurel dan Azriel tak lahir dari rahimnya, Ashanty tetap memperlakukan keduanya bak anak kandungnya sendiri.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa Ashanty selalu memperlakukan Aurel dan Azriel dengan penuh kasih sayang.

Baru-baru ini Ashanty terlihat mengunggah foto dirinya ketika bersama Azriel.

Dalam unggahannya itu Ashanty terlihat sedang memeluk pundak Azriel.

Melalui unggahannya itu, Ashanty menuliskan ungkapan hatinya mengenai sosok Azriel yang telah hampir 8 tahun bersama dirinya.

"Hampir 8tahun sama2 ngga berasa udah mau kuliah aja ni anak, kita orang tua bangga punya anak kayak jiel..

//

Semoga jiel slalu jadi anak yg penyayang, baik hati, sayang sm keluarga, perhatian, sederhana, nurut, dan semoga sukses dengan cita2 nya.

Love u more than anything @azriel_hermansyah," tulis @ashanty_ash dalam keterangan unggahannya seperti dikutip Grid.ID, Senin (7/5/2018).

Sontak saja unggahan Ashanty itupun menuai beragam komentar dari netizen.

Tak sedikit netizen yang membanjiri unggahan Ashanty tersebut dengan pujian.

Unggahan Ashanty tentang Azriel

"Kalau ngeliat mbk @ashanty_ash sama anak2nya itu bikin sweet gtu....makasih selalu jadi inspirasi ya mbk!!!" kata @sulas_mamahna_naila.

"Selalu terharu klo liat ibu & anak ini...smoga kalian ber 6 selalu bahagia dunia akhirat..amin..@ashanty_ash," ungkap @na_razdana.

"Suka bgt dengan kebersamaannya, semoga saya bisa mengikuti nya, ikhlas tanpa batas," ujar @pujiati.titik.

"Mitos ibu tiri terbantahkan, semoga berkah dan berbahagia @ashanty_ash," tulis @pelesiranae.

"Ibu terbaik sedunia," tandas @nona_supu.

Siapa nih yang ikut terharu melihat kasih sayang Ashanty pada Azriel kali ini?