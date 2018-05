Aura Kasih Olahraga di Tepi Pantai, Bagian Ini Bikin Gagal Fokus

BANGKAPOS.COM - Aura Kasih, penyanyi sekaligus aktris ini selain memiliki paras cantik juga memiliki tubuh yang seksi berkat olahraga.

Aura Kasih tentu memperhatikan kebugaran dan bentuk fisiknya.

Bahkan Aura Kasih selalu mengunggah foto saat dirinya melakukan olahraga.



Salah satunya saat dia berolahraga lari di pantai.

Tampak Aura Kasih bersemangat saat melakukan olahraga itu ditemani dengan seekor binatang, yaiut seekor anjing.

Polah Aura Kasih itu diunggah pada akun Instagram pribadi.

Namun, banyak netizen yang fokus dengan binatang tersebut.

@jupriantosinaga:"Ada guguk..."

@jastine.dx:"Itu guguk jangan berak disitu kasian pengunjung pantainya..entar didudukin eeknya.."

@noveljiliddua:"Itu buntut guguknya bisa berdiri tegak gitu sih ?"

@marwan_b3:"Abaikan guguknya...kkk"

@yudhirahmat212:"Send my regard to your new friend...guk guk guk.."

@bayu_swami:"New firend doggy burig mbak.."