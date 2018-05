Kembali Melemah Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Rp13.949 Per Dolar AS

BANGKAPOS.COM — Laju nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan di awal pekan, Senin (7/5/2018) kembali melemah.

Merujuk data Bloomberg, pagi ini mata uang garuda melemah ke level Rp 13.949 per dolar AS dari posisi perdagangan di akhir pekan lalu, Rp 13.945 per dolar AS. Secara year to date (ytd), pelemahan rupiah mencapai 2,84 persen.

Analis Binaartha Sekuritas Reza Priyambada mengungkapkan, pergerakan rupiah masih dalam tren pelemahannya seiring masih adanya potensi kenaikan dolar AS di mana sentimen dari dalam negeri masih minim untuk mengangkat rupiah.

Reza bilang, adanya berita positif sikap Bank Indonesia yang merasa pelemahan nilai tukar rupiah masih tidak mendapat tanggapan positif dari pelaku pasar.

Selain itu, sentimen positif lainnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memastikan permodalan 15 bank sistemik sesuai amanat Undang-undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) dalam kondisi aman tidak juga digubris pelaku pasar.

“Diharapkan kepanikan dapat mereda dan sentimen dari dalam negeri dapat lebih positif untuk menarik minat pelaku pasar terhadap rupiah,” kata Reza dalam risetnya.



Ia menjelaskan, laju rupiah akhir pekan lalu cenderung mendatar pasca mengalami kenaikan mendekati level psikologis Rp 14.000 per dolar AS.

Sementara, pergerakan dolar AS masih cenderung menguat terhadap sejumlah mata uang lainnya.(*)

(Tribunnews.com, Syahrizal Sidik)