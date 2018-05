Terungkap, Begini Kabar Istri Kelima Soekarno, Wanita Tangguh!

BANGKAPOS.COM - Setelah berpuluh tahun tak terdengar kabarnya, kini kabar salah satu istri Soekarno, Ratna Sari Dewi, terkuak.

Melalui unggahan Instagram, Miss Internasional, Kevin Liliana dan Penyanyi bersuara emas, Krisdayanti, wanita berusia 77 tahun itu diketahui dalam kondisi sehat dan bugar.

Kecantikannya yang melegenda juga tak luntur termakan usia.

Kevin berjumpa dengan Ratna Sari Dewi saat perhelatan Miss Internasional 2017 yang digelar di Jepang.



Saat itu Kevin mengungkapkan jika wanita yang memiliki nama asli Naoko Nemoto ini sangat cantik dan baik hati.

"(20/11/17) A picture with Ibu Ratna Sari Dewi Soekarno (Naoko Nemoto)

I remembered when kak @kelanalimster ask me to put the make up and hair like her when she was young. And finally I met here in person, she is so nice and pretty," tulis Kevin dalam unggahannya.

Di acara yang berbeda, Krisdayanti juga bertemu Ratna Sari Dewi di Jepang.

Diungkapkan oleh mantan istri Anang Hermansyah saat itu, mereka berdua sempat makan malam bersama.

"Enjoying dinner With ibu Ratna Sari Dewi Soekarno, Wife of Indonesian President Soekarno.

is a Japanese businesswoman, socialite, television personality, and philanthropis," tulis Krisdayanti.

Sepenggal kisah Ratna Sari Dewi

Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dikenal memiliki sembilan istri.