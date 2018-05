Papan Penanda Kedutaan AS untuk Israel Mulai Dipasang

SEPEKAN menjelang pembukaan kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) untuk Israel, seorang pekerja terlihat sedang sibuk menyiapkan papan penanda dan ornamen jalan ke Kedutaan Besar AS.

Mereka membuat papan tanda sebagaiman dilansir melalui laman sinarharian, bertulis 'Kedutaan Besar AS' dalam bahasa Ibrani, Arab, dan Inggris di sekitar lokasi, gedung konsuler AS, di daerah kawasan Arnona, Yerusalem.

Pembukaan kantor keduaan besar AS yang disebuat-sebut telah 'memutuskan' diplomasi AS selama beberapa dekade dan perjanjian internasional melalui pengumuman Presiden Donald Trump.

Trump mengumumkan terkait pengakuan Baitulmaqdis sebagai ibu kota Israel pada tanggal 6 Desember 2017 dan memindahkan kedutaan yang sekarang berada di Tel Aviv.

"Ini bukan mimpi melainkan sebuah kenyataan," tulis Wali Kota Yerusalem, Nir Barkat dalam akun media sosial Twitter-nya, Senin (7/5/2018).

Dalam postingannya, Barkat turut mengunggah foto saat dirinya menaiki tangga dan memegang salah satu papan penanda yang baru saja dipasang.

Adapun seremoni pemindahan kedubes AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem dijadwalkan dilangsungkan pada Senin (14/5/2018) pekan depan, bersamaan dengan peringatan 70 tahun berdirinya negara Israel.

Keputusan satu-satu Trump tersebut membuat Israel senang tetapi menimbulkan kemarahan Palestina yang ingin bagian timur kota sebagai ibu kota negara mereka, dan mengatakan keputusan Trump mengabaikan tuntutan mereka.

Ada Sosok Ini Disamping Trump di Balik Pindahnya Kedutaan AS ke Baitul Maqdis

KEPUTUSAN mengejutkan yang diumumkan pada wal tahun ini oleh Presiden Donald Trump untuk memindahkan kedutaan AS (AS) dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis sebelum 1 Ramadhan, telah menyebabkan kemarahan umat Islam.

Pemindahan kedutaan AS ini akan dilakukan bersamaan dengan peringatan 70 tahun berdirnya negara Israel pada 14 Mei 1948.