Suami Tersandung Kasus, Mulan Jameela Disebut Hamil Lagi, Benarkah?

BANGKAPOS.COM - Mulan Jameela memang menjadi salah satu artis yang sering disorot netizen.

Bukan karena karirnya, namun karena kehidupan pribadinya.

Mulan sering banjir sindiran dari netizen.

Mulan Jameela resmi merilis album terbarunya bertajuk '99 Vol 2 Patience' di Atrium Plaza Semanggi,

Mulai dari fashion hingga putrinya, Tiara, semuanya tak lepas dari sindiran netizen.

Begitu pula dengan foto yang satu ini.

Dalam Instagramnya, Mulan mengunggah sebuah foto dirinya tengah mengenakan gaun putih panjang.

Mulan berpose cantik sambil memegang perutnya.

Dalam caption, ia menuliskan bahwa hidup adalah sebuah eksperimen.

"All life is an experiment. The more experiments you make the better." - Ralph Waldo Emerson.