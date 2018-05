Blue Core Yamaha Motor Show 2018 Parittiga Jebus Sukses dan Meriah

BANGKA POS - Blue Core Yamaha Motor Show (BYMS) kembali digelar di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari bulan April hingga Mei tahun 2018.

Event tahunan BYMS yang bergengsi ini menjadi tradisi tahunan CV Sumber Jadi selaku Main Dealer Yamaha Bangka Belitung bersama PT YIMM (Yamaha Indonesia Motor Manufacturing) dan PT BAF (Bussan Auto Finance) hadir untuk menghibur masyarakat dan memperkenalkan produk sepeda motor Yamaha berteknologi Blue Core kepada masyarakat umum.

Adapun area kedua yang disinggahi oleh BYMS kali ini di Lapangan Bola SMKN 1 Kecamatan Parittiga Jebus Bangka Barat, tanggal 5-6 Mei 2018 kemarin.

Selama dua hari tersebut masyarakat Parittiga menikmati banyak hiburan dan aktivitas yang diberikan oleh Tim BYMS, dimulai dari pameran di Booth Gallery yang menampilkan produk unggulan Yamaha dari motor bebek seperti MX King, motor sport seperti All New Vixion, R15 dan R25, motor trail YZ250F dan matic seperti Mio M3, Fino, All New Soul GT, All New X-Ride, Mio S.

Launchng yamaha lexi oleh Bpk. Hartono (CV. Sumber Jadi) dan Bpk. Gregorius (PT.YIMM). (Istimewa)

Yang paling banyak diminati adalah segmen matic premium dari keluarga MAXI seperti N-Max, X-Max, Aerox, Tricity dan yang terbaru Yamaha Lexi.

Seluruh matic Yamaha dengan teknologi Blue Core ini sangat diminati dan selalu menjadi nomor satu di Bangka Belitung, dengan kapasitas mesin yang besar dari 125cc hingga 250cc dan ditambah fitur teknologi VVA (Variable Valve Actuation) membuat motor ini menjadi sangat efisien, bertenaga dan andal.

“Terimakasih kami ucapkan kepada seluruh masyarakat Parittiga yang telah meramaikan dan menikmati event BYMS kali ini, semua kami persembahkan kepada seluruh konsumen yang telah bersama tumbuh dengan Yamaha dan tetap menjadikan kita nomor satu dan terpercaya untuk penjualan sepeda motor di Bumi Serumpun Sebalai ini,” ujar Direktur CV Sumber Jadi, Hartono.

Event BYMS ini juga dihadiri langsung oleh keluarga besar Direksi CV Sumber Jadi, Wongso dan Dahlia selaku Owner dan Komisaris, Hartono selaku Direktur dan keluarga besar lainnya Ayna dan Lidya.

Direksi CV. Sumber Jadi berfoto bersama Cita Citata. (Istimewa)

Selain itu dihadiri juga oleh Gregorius Joe selaku Chief Marketing PT YIMM Teritori VI dan rekan-rekan kepala cabang baik dari dealer dan PT BAF.

Gelaran BYMS 2018 kali ini dimulai dengan acara kelulusan siswa/siswi SMKN 1 Parittiga yang dihadiri ratusan siswa dan orangtua.