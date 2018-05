Pacaran 5 Tahun Sejak SMA, Malah Hamilin Cewek Lain Usai Lamaran

BANGKAPOS.COM - Kisah cinta masa lalu jadi viral usai dibagikan akun twitter dee, @rxcheese.

Jalinan asmara dengan seorang pria, sebut saja Oka dimulai sejak kelas 1 SMA.

Bukan seperti pacaran pada umumnya, karena jalinan asmara seperti persahabatan.

Setiap hari, Oka mengunjungi rumahnya dan bahkan sudah dianggap orangtuanya seperti anak sendiri.

"Ini kejadian udah 4 tahun yang lalu. Iye udah lama emang. Tapi saya ga bakal lupa. Hehehe. Gpp. Si doi udah biasa kalo saya ngeshare ini in case untuk reminder para muda mudi yg pacaran, yg pacarnya udah akrab sama ortu, yg pacarnya terlihat purrfect but we’re all humaaaan~".

"Dulu saya punya pacar. Dr kelas 1 SMA, sebut aja namanya Oka.

Oka ini anaknya baik, banget. Dikota kita tinggal, dia cuma hidup sama neneknya krn papanya udh meninggal, dan mamanya hidup di luar kota dgn suami barunya".

"Dari SMA saya tipikal cewe yg bener2 bodoamat. Cantik engga, pinter engga, famous engga. Beda sama Oka yg ganteng, banyak temennya, banyak kakak2 kelas yg suka. Saya b aja, krn saya tau Oka bukan tipe cowo genit dan suka main cewe sana sini".

"Iya, sepercaya itu saya sama dia krn emang begitu kenyataannya. Tiap malem dia kerumah saya, nyontek PR, main game, kalo udah jam 10 pasti neneknya telfon nyuruh dia pulang. Gituuuu terus sampe kita sama sama kelas 3 SMA".

*Bahkan ayah dan ibu saya udah nganggep dia kyk anak mereka sendiri saking tiap harinya dia kerumah. Bahkan kalo saya dibuatin bekal, Oka juga dibuatin sama ibu saya. Krn orang tua saya tau dia ngga ada ayah dan ibu yg selalu merhatiin kayak saya dirumah".

Singakt cerita, jalinan asmara selama 3 tahun di SMA berlanjut ketika bangku kuliah.