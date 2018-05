Rizal Armada Resmi Lamar Imas, Ini Tulisan 'Romantis' untuk Calon Istrinya

BANGKAPOS.COM - Rizal Armada akhirnya melamar kekasihnya, Monica Imas.

Sebelumnya Rizal Armada memang mengatakan niat tersebut ke media.

Rizal Armada mengatakan akan melangsungkan prosesi lamaran di kediaman keluarga Monic Imas, di Solo, Jawa Tengah.



Rupanya hal itu terjadi kemarin, Selasa (8/5/2018), Rizal Armada membuktikan ucapannya.

Ia bersama keluarganya beserta sahabat-sahabatnya di Armada, bertolak ke Solo untuk melamar sang kekasih.

Sehari setelah momen bahagia tersebut, Rizal Armada mengunggah sebuah foto romantis dirinya dan Imas dengan menuliskan caption ungkapan hatinya untuk calon istrinya.

Rizal Armada dan Imas (Kolase Sripoku.com)

Unggahan yang dikutip Tim Sripoku.com dari akun pribadinya Rizal Armada satu jam lalu, bertuliskan:

"Alhamdulillah Wa Syukurillah



Our Love Story Has Just Begins



Akhirnya, setelah perjalanan yg lumayan cukup panjang, akhirnya kita benar2 menjadi pasangan yg sesungguh nya



Kemarin adalah hari ke dua, dimana dada ini berdegup sangat kencang, dimana sebelum nya, aku harus menghadap orang tua mu untuk meminta mu menjadi milik ku, seutuh nya



kemarin, aku sudah melamarmu, walau mungkin seharusnya sudah kulakukan dari dulu, saat pertama kali bertemu kamu



semoga Allah melancarkan semua yg kita rencana kan ya sayang



Ana Uhibbuka Fillah, Aku Mencintaimu Karna ALLAH



Semoga Allah mengabulkan niat baik kita, menyatukan kita untuk menyempurnakan ibadah kita kepada-NYA



aku bersyukur pada Allah yg telah mengirimkan engkau @monicaimas untuk menyempurnakan cangkirku yg baru berisi setengah (emot love)



(dan terimakasih untuk semua doa dan support untuk kami berdua, semoga Allah membalas kebaikan kalian semua)



our lovely photo taken by @andyagustiawan from @martalovia," tulisnya.

Baca: Raffi Ahmad Bilang Begini Ketika Ditanya Pilih Kuenya Ayu atau Nagita Slavina

Sontak unggahan tersebut, ramai akan komentar dari para netter, sebanyak 337 komentar datang untuk mengucapkan kata selamat kepada calon pengantin ini.