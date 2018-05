Aktor Ganteng Ini 3 Tahun Tak Punya Nyali Kunjungi Makam Olga

BANGKAPOS.COM - Jelang Ramadhan, sejumlah selebritis mengunjungi makam keluarga maupun kerabat yang sudah terlebih dulu berpulang.

Begitu pula dengan Raffi Ahmad dan Billy Syahputra.

//

Keduanya terlihat mengunjungi makam mendiang Olga dan mendoakannya.

Kunjungan mereka ke makam Olga juga bakal ditayangkan di acara TV yang mereka pandu.

//

Tak hanya berdua dan bersama kru acara, Raffi dan Billy juga turut mengajak aktor Bertrand Antolin.

Bertrand yang juga pernah akrab dengan mediang Olga terlihat mengucapkan terima kasih pada Raffi dan Billy.

Bertrand mengaku selama ini tak punya nyali mengunjungi makam Olga.

Ia pun akhirnya memiliki kesempatan untuk bisa bertemu dengan tempat peristirahatan terakhir Olga.

Bertrand juga merasa seperti baru kemarin ia jalan bareng dan makan bareng Olga.

Namun sahabatnya itu ternyata sudah meninggal sejak 3 tahun lalu.

"A very special thx u to @raffinagita1717 and @bilsky16

and also @transtv_corp for today..

i never had the guts to visit olga saputra’s grave.

I know its been over 3 years

but it seems just like days ago we use to hang out and have lunch...

Rest In Peace old friend..." tulis Bertrand di keterangan foto yang dikutip TribunSolo.com pada Rabu sore (9/5/2018).

(TribunSolo.com/Rifatun Nadhiroh)

