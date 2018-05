Begini Serunya Debat Kandidat Calon Bupati Bangka, Saling Adu Argumentasi

Ketiga paslon saling bergandengan tangan dengan KPU Bangka, Panwaslu, Plt Bupati Bangka dan Polres Bangka saat deklarasi damai siap menang siap kalah usai debat publik yang diselenggarakan KPU Kabupaten Bangka, Rabu (9/5/2018) malam di Restoran Aurora Tanjung Pesona Beach Resort and Spa

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Saat sesi debat antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka yang disampaikan pada sesi ke empat suasana semakin seru karena masing-masing kandidat saling adu argumentasi mempertanyakan visi misi dan program yang mereka lontarkan ke masyarakat, pada debat publik yang diselenggarakan KPU Kabupaten Bangka, Rabu (9/5/2018) malam di Restoran Aurora Tanjung Pesona Beach Resort and Spa.

Dipandu Moderator Irena Sugiharto memberikan kesempatan kepada paslon nomor urut dua Mulkan-Syahbudin untuk bertanya kepada paslon nomor urut satu Tarmizi Saat-Amri Cahyadi.

Mulkan menanyakan bagaimana mewujudkan pariwisata dunia karena dia menilai pariwisata di Kabupaten Bangka tidak kemana-mana.

Menjawab pertanyaan tersebut dijelaskan Tarmizi ada 10 stategi meningkat pariwisata.

"Mungkin bapak kurang baca koran. Kita ada triathlon berapa banyak orang bule yang datang, di medsos juga banyak pariwisata kita yang tampil. Kita perlu memperbaiki kualitas dan kuantitas aksesibilitas kita perbaiki, perhotelan yakni abilitynya dan atraksinya. Kita ingin Maulid Nabi kelas dunia, Muharam kelas dunia. Tentu bersama-sama tidak bisa Tarmizi Amri saja dong," kata Tarmizi.

Namun Mulkan menilai pariwisata di Kabupaten Bangka istilahnya masih Senin-Kamis.

"Aset pariwisata kita ada yang mau take over bagaimana kiat-kiat kita. Saya ketemu dengan pengusahanya mau jual. Kami bukan tidak mendukung mari bersama objek wisata yang ada kita kembangkan," kata Mulkan.

Menanggapi ini Amri mengaku optimis pariwisata di Kabupaten Bangka mendunia bisa terealisasi. Dengan adanya kawasan ekonomi khusus (KEK) bisa terwujud dan mendorong direct fly penerbangan langsung internasional ke Bangka bisa terwujud.

"Jangan hanya melihat pantai saja, one village one produk di desa juga kita lihat, kita harus yakin. Visi itu i have a dream. Pariwisata itu adalah masa depan," tegas Tarmizi memberi tambahan penjelasan.