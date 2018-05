Tamara Blezynski dan Mike Lewis Makin Nempel, Benarkah Mereka Bakal Rujuk?

BANGKAPOS.COM -- Perceraian bukan akhir dari sebuah hubungan. Mungkin ini yang ingin ditunjukan Tamar Bleszynski kepada publik tentang hubungannya dengan Mike Lewis.

Meski telah bercerai bertahun-tahun lalu, hubungan keduanya masih tetap akrab.

Bahkan beberapa kali baik itu Mike ataupun Tamara memposting momen bersama anak mereka.

Pada pernikahan keduanya lahir Kenzou Leon Blezynski Lewis yang saat ini diasuh oleh Tamara.

Beberapa waktu lalu, Tamara memposting momen keduanya tampak akrab.

"Terima kasih atas semua pesan dan komentnya ttg kita. Well, we are not perfect (kita tdk sempurna)...and We are not together (kita tdk bersama) tapi kita akan selalu saling mengkoreksi dan saling menghormati. Bercerai bukan berarti harus saling Menghindar kan? #cintakasih #terimakasih #selalubersyukur," tulis @tamarableszynskiofficial.

Apa yang dilakukan Tamara bukan kali ini saja terjadi.

Tamara Bleszynski mengunggah beberapa foto Mike Lewis di akun Instagram pribadinya beberapa waktyu lalu.

Meskipun pernikahan keduanya berakhir dengan perceraian, hal itu tak membuat mereka bermusuhan.

Keduanya tampak masih berhubungan baik.