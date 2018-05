Peduli Pendidikan, PDIP Berikan Hadiah Handphone Untuk Peraih Nilai Terbaik Try Out SMBPTN

Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- DPC PDIP Kabupaten Bangka telah mengelar Try Out Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2018 yang diikuti sebanyak 180 peserta lulusan SLTA se Kabupaten Bangka.

DPC PDIP Kabupaten Bangka memberikan hadiah satu unit handphone kepada peserta Try Out SBMPTN Tahun 2018 yang berhasil meraih nilai terbaik untuk bidang studi saintek dan soshum bagi peringkat satu, dua dan tiga.

Para peserta berprestasi untuk bidang study saintek peringkat pertama diraih Kurniahayati Utami, peringkat kedua Nathanael Theo, peringkat ketiga Devina Vantissha. Sedangkan untuk bidang study soshum peringkat pertama diraih Rizki Fauzi, peringkat kedua Fikri Akmal Fauzi, dan peringkat ketiga diraih Andre Syaputra.

Menurut Ketua DPC PDIP Kabupaten Bangka Parulian Napitupulu, Try Out SBMPTN ini merupakan salah satu program PDIP di bidang pendidikan.

Program Try Out SBMPTN ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2017 lalu tetapi diadakan di Pangkalpinang.

"Untuk di Bangka ini baru tahun ini dilakukan tetapi untuk di Pangkalpinang sudah kedua kalinya," jelas Parulian usai memyerahkan

hadiah kepada peserta try out yang berprestasi, Kamis (11/5/2018) di Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Bangka.

Pemberiah hadiah ini menurut Parulian karena PDIP ingin memotivasi para pelajar agar bisa lulus SMBPTN sehingga bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri di Indonesia.

"Semoga apa yang kita lakukan ini bisa memacu mereka untuk berprestasi karena dalam pembukaan undang-undamg dasar ikut mencerdaskan kehidupan yang satu tujuan dengan PDIP," kata Parulian.

Pelaksanaan Try Out SMBPTN ini akan dilaksanakan PDIP setiap tahunnya.

"Mudah-mudahan dengan ikut try out persiapan mereka mengikuti SBMPTN dari perbincangan dengan mereka jadi lebih tenang karena punya modal setelah ikut try out PDIP ini," harap Parulian.

Pihaknya memberikan hadiah handphone ini karena sebagai alat teknologi yang berguna untuk komunikasi tetapi diingatkannya jangan sampai digunakan untuk memposting berita hoax, SARA ataupun ujaran kebencian.

Rizky Fauzi lulusan SMAN 1 Sungailiat mengaku gembira berhasil meraih nilai terbaik bidang study soshum saat ikut Try Out SBMPTN PDIP. Ia berterima kasih karena bisa ikut Try Out SBMPTN yang diselenggarakan DPC PDIP Kabupaten Bangka menjadi bekal baginya untuk ikut ujian SBMPTN.

"Saya senang berhasil meraih nilai terbaik. Try out ini menjadi bekal untuk ikut SBMPTN rencananya saya akan masuk TNI tapi kalau dak lulus saya ikut ujian masuk di UBB (Universitas BangkaBelitung--red). Hadiah ini memotivasi untuk lebih giat lagi belajar," ungkap Rizky.