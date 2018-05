Kajol Ungkap Rahasia Besar Saat Sesi Foto Cover Film 'Kabhi Khushi Kabhie Gham', Ternyata

BANGKAPOS.COM -- Salah satu film Bollywood paling populer sepanjang masa adalah Kabhi Khushi Kabhie Gham.

Film ini mengisahkan tentang cinta kasih dan konflik dalam sebuah keluarga.

Banyak sekali pesan moral yang didapat dari film ini, salah satunya 'Cinta kasih orangtua untuk anak tidaklah berbatas'.

Beberapa artis besar Bollywood yang membintangi film ini adalah Shahrukh Khan, Hrithik Roshan, Kajol, Amitabh Bachchan, Kareena Kapoor, Jaya Bachchan, dan Rani Mukerji.

Diceritakan, Shahrukh Khan yang berperan sebagai Rahul adalah anak angkat dari pengusaha bernama Yash yang diperankan oleh Amitabh Bachchan.

Konflik dimulai ketika Rahul memilih jatuh cinta dengan Anjali (diperankan oleh Kajol) yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah.

Singkat cerita, Rahul memutuskan untuk pergi dari keluarganya dan menikahi Anjali.

Sepuluh tahun kemudian adik Rahul, yang bernama Rohan (diperankan Hrithik Roshan) bertekad untuk menyatukan keluarganya kembali.

Usaha Rohan ini sempat hampir gagal, namun akhirnya impian untuk memiliki keluarga yang utuh bisa terwujud.

Beberapa waktu lalu, Kajol mengunggah sebuah fakta mengejutkan di balik pembuatan film Kabhi Khushi Kabhie Gham.

Ternyata, ia pernah mengalami cedera ketika sedang melakukan syuting.

"Wasn’t this taken when I got my finger caught in the door and I was three Combiflams down," tulis Kajol.

Berikut terjemahan dari unggahan Kajol:

"Bukankah ini (foto) diambil ketika tanganku terjepit pintu dan aku meminum Combiflams?"

Wah, ternyata Kajol saat itu mengalami cedera di jari yang cukup parah.

Namun, berkat profesionalitas yang dimiliki, Kajol tetap anggun melakukan sesi foto tersebut.

Dedikasi Kajol benar-benar luar biasa ya Moms, salut!

Berita ini pernah dipublikasikan Nakita berjudul Belasan Tahun Berlalu, Kajol Ungkap Rahasia di Balik Film Kabhi Kushi Kabhi Gham

