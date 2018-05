Mengenaskan, Begini Kondisi Jenazah Kedua Orangtua Presenter Citra Kharisma Saat Ditemukan

BANGKAPOS.COM - Kabar duka datang dari presenter cantik Citra Kharisma.

Kedua orangtuanya ditemukan meninggal dunia dengan cara mengenaskan.

Papa dan mamanya ditemukan tewas di Pantai Laguna, Kebumen, Jawa Tengah.

Citra juga membagikan kabar duka tersebut dalam akun Instagram @citzkharizma.

Citra tampak mengunggah foto papa dan mamanya.

Curhatan pilu ungkapan kesedihan pun ditulis Citra dalam keterangan foto tersebut.

"Papa mama tersayang .. selamat jalan untuk selama lamanya .. rasanya spt mimpi papa mama pergi begitu cepat, tp tnyata ini memang terjadi. Adek sayang bgt sama papa mama .. terima kasih, papa mama sudah menjadi orang tua terbaik dlm hidup adek .. smoga papa mama bahagia di samping Allah SWT .. tenang di surga terindah Allah SWT. Adek ikhlas atas kepergian papa mama, ga akan pernah putus doa utk papa mama. Adek akan berusaha mjd anak yg lebih baik lagi utk papa mama .. mhn maaf kl slama papa mama hidup, adek blom bisa sepenuhnya bahagiain papa mama papaaa mamaaaaaaa .. i miss you so much ... I love both of you so so so much *Allah ga akan kasi cobaan melebihi kekuatan umatnya .. smoga adek bisa menghadapi cobaan ini .. walau berat bgt rasanya kehilangan org tua secara bersaman, mjd yatim piatu dlm 1 hari .. Ya Allah Ya Robb .. kuatkan hambamu iniiii."

Namun ternyata foto papa mama Citra ini memiliki kesamaan dengan foto yang diunggah oleh Tribun Medan.

Melansir dari Tribun Medan, mayat sepasang suami istri ditemukan oleh para nelayan pada Rabu (09/05/2018).

Kondisinya pun cukup mengenaskan.

Pada mayat wanita yang diketahui bernama Sri Artiantu, ditemukan lilitan kabel berwarna hitam.

