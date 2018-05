Ronaldo Coba Peruntungan di Film Animasi, Berakting jadi Pemimpin Pasukan Superhero Ini

BINTANG Real Madrid, Cristiano Ronaldo akan memainkan karakter superhero di serial animasi anak-anak terbaru.

Dalam Striker Force 7 akan melihat Ronaldo memimpin pasukan superhero yang dibuat oleh Graphic India di berbagai platform seperti komik, video game dan media lainnya.

Serial animasi ini sebanding dengan Space Jam, sebuah komedi animasi tahun 1996 yang menampilkan bintang basket Michael Jordan Bill Murray dan aktor Looney Tunes.

"Dengan cara yang sama bahwa sepakbola menghubungkan budaya dan masyarakat di seluruh dunia, saya percaya karakter animasi dan pahlawan super dapat melakukan hal yang sama.

"Jadi saya senang menyatukan hasrat untuk sepakbola dan karakter melalui proyek ini dan berbagi dengan penggemar saya," kata Ronaldo.

Ronaldo juga mengikuti jejak beberapa bintang terkemuka di dunia yang telah mencoba peruntungan dalam produksi film dan televisi.

Bintang NBA dan NFL, Drew Brees, Tony Parker, Derrick Brooks dan Michael Finley juga memiliki perusahaan produksi mereka, Argent Pictures yang juga terlibat dalam produksi film American Made dan Hacksaw Ridge yang pernah mendapat anugrah oscar.

Sementara itu, Ronaldo juga menghasilkan drama baru untuk Facebook yang akan mengikuti petualangan tim sepak bola wanita di New York.

Drama ini dapat ditonton melalui Facebook Watch, platform video on demand jejaring sosial berdasarkan permintaan.

Adapun rancangan terbaru itu akan mencakup beberapa drama yang tersedia melalui Facebook Watch seperti M Humans of New York, Skam Austin dan Emmy-nominated Mind of a Chef.

