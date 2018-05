12 Tahun Rumah Tangga Adem Ayem, Suami Nana Mirdad Tiba-tiba Tulis Ini Soal Istrinya

BANGKAPOS.COM - Pasangan selebriti Andrew White dan Nana Mirdad membina bahtera rumah

tangga selama 12 tahun.

Keduanya menikah pada 13 Mei 2006 dan kini sudah dikaruniai dua anak, satu laki-laki dan satu perempuan.

Andrew menuliskan ungkapan untuk merayakan hari jadi pernikahannya ini.

Baik ditujukan untuk istri dan anak-anaknya.

"Starting to miss this beautiful human being - when’s our next date night honey? #partnerincrime

#hotwifey #winenight"

"Every person finds happiness in different ways. For me there aren’t many things that are better than

spending some quality time with your family - no phones, no distractions, just us (and mummy)...

#happykids #qualitytime #myeverythings"