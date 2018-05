7 Fakta Muhammad Ali, Idola Mike Tyson hingga Bisa bebaskan 15 Warga Sipil di Irak

BANGKAPOS.COM - Siapa tak kenal Muhammad Ali, dia adalah petinju kelas berat terkemuka pada abad ke-20.

Ali juga adalah satu-satunya petinju yang diberi nama The Ring majalah Fighter of the Year sebanyak enam kali.

Pria kelahiran 1967 ini meninggal dengan tenang pada 3 Juni 2016 laluu di usianya yang ke 74 tahun di Scottsdale, Arizona , AS.

Semasa hidup, banyak hal-hal menarik dari sosok ini yang mungkin belum Anda ketahui.

Berikut 7 fakta menakjubkan dari Muhammad Ali, bersumber dari kickassfacts.com.

1. Tanda tangan

Saat anak-anak, Ali pernah ditolak ketika meminta tanda tangan dari petinju idolanya, Sugar Ray.

Saat dia telah menjadi petarung, Ali bersumpah untuk tidak pernah menolak permintaan tanda tangan yang begitu dia hargai dalam karirnya.

Ali bahkan memiliki PO Box khusus untuk siapa saja yang menginginkan tanda tangannya.

2. Sepeda dicuri