Orangtua Resmi Cerai, Nicholas Sean Unggah Foto Pertamanya dengan Veronica Tan, Captionnya Haru

BANGKAPOS.COM - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah resmi bercerai dengan Veronica Tan pada awal April 2018.

Nicholas Sean yang memang jarang mengunggah foto orangtuanya, kini dia melakukannya.

Tampak pada foto yang di-upload-nya (14/5/2018), Sean duduk bersebelahan dengan sang ibu, Veronica Tan.

Dan ini adalah kali pertama untuk Sean mengunggah foto sang ibu usai orangtuanya bercerai.

Sean saat itu memakai kaus oblong warga ungu, sementara Vero memakai baju atasan model turtle neck warna putih.

Senyum manis tampak terseimpul di wajah keduanya yang sekilas mirip.

Di depan mereka terdapat sebuah kue yang berbentuk meja berlajar lengkap dengan buku-buku, bolpoint dan kacamata.

Insatgram/nachoseann ()

"You'll always be my mom despite that messy hair...

Happy Mother's Day!!" caption yang dituliskannya.

(Kau akan selalu menjadi ibuku meskipun rambutku berantakan... Selamat Hari Ibu)

Caption tersebut sangat mengharukan meski sedikit bernada kocak.

Foto ini diunggah untuk memperingati hari ibu internasional yang jatuh pada 13 Mei lalu.