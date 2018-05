Promo Paket Kamar Santika Hotel Bangka Saat Ramadhan

Laporan Wartawan Bangka Pos, Idandi Meika Jovanka

BANGKAPOS.COM, BANGKA – Sambut bulan penuh berkah, sejumlah hotel di Bangka tawarkan promo paket menginap yang menarik.

Harga lebih murah dibandingkan biasanya dapat dimanfaatkan wisatawan maupun masyarakat berlibur atau menikmati suasana berbeda.

Satu diantara hotel memberikan layanan itu adalah Hotel Santika Bangka melalui promo paket kamar superior dan pemesanan khusus melalui website.

Public Relation Hotel Santika Pangkalpinang, Cinthya Ayu Riski Utami menjelaskan khusus ramadhan tahun ini diadakan promo paket kamar. Mulai harga Rp. 650.000 untuk tipe superior, sudah termasuk sahur dan buka puasa bagi dua orang, Selasa (15/5).

Spesialnya, saat buka puasa dua penginap dapat makan seluruh menu yang disediakan. Khusus, sajiannya sendiri terfokus pada menu masakan tradisional dan khas timur tengah. Namun, setiap harinya berbeda-beda atau tidak terpatok satu masakan saja.

“Paket kamar Rp.650.000 berlaku pada periode menginap 18 Mei 2018 sampai 12 Juni 2018 mendatang. Pengunjung sudah diberikan fasilitas sahur dan buka puasa,” ungkap Cinthya Ayu Riski Utami

Tidak hanya itu, Santika Hotel Bangka juga menawarkan promo khusus bagi pelanggan yang melakukan pemesanan kamar melalui website resminya.

Tentunya, lebih mudah dibandingkan online travel lainnya. Cukup pesan di laman www.santika.com atau direct book bit.ly/hsbdeal.

Menariknya, pengunjung akan mendapatkan diskon sebesar 14 persen dari harga yang ditentukan. Selain itu diberikan ta’jil dan sahur secara gratis. Bedanya, tidak berlaku untuk buka puasa all you can eat seperti paket promo kamar sebelumnya.

Ia menambahkan terkait presentase diskon yang berlaku seluruh cabang santika hotel di Indonesia berbeda-beda tergantung pengelolahnya. Khusus Santika Hotel Bangka promo tersebut sebesar 14 persen atau setara Rp. 465.690. Berlaku sejak 7 Mei 2018 lalu sampai 24 Juni 2018 mendatang.(*)