Serangan Bom di Surabaya Bom, Deddy Corbuzier Kutip Surat Dalam Alquran, Benaran Bikin Adem

BANGKAPOS.COM -- Serangan bom di Surabaya nampaknya membuat pesulap Deddy Corbuzier ikut menanggapinya.

Menurutnya, aksi teror tersebut merupakan perbuatan biadab.

Tah hanya itu, Deddy Corbuzier juga mengunggah kutipan Surat dalam Al Quran yaitu surat Al-Maidah (5:32) dalam akun Instagram miliknya.

Kutipan yang di kutip Deddy Corbuzier adalah sebagai berikut.

"Whoever kills an innocent life it is as if he has killed all of humanity," tulis Deddy.

"siapapun yang membunuh orang tak bersalah, seolah-olah dia telah membunuh semua manusia," jika diartikan kedalam bahasa indonesia.

Dalam unggahan tersebut Deddy juga menuliskan sebuah kapsyen yang juga berbahasa Inggris.

"Terorisme has no religion. Let's blame the person behind it. Not the religion. They are NOT HUMAN," tulis Deddy Corbuzier dalam kapsyen fotonya.

yang jika diartikan kedalam bahasa Indonesia "Terorisme tak memiliki agama. Salahkan orang dibaliknya. Bukan agamanya. Mereka bukan manusia."

