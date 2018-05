Waduh Rupiah Rp 14 Ribu Per Dolar AS, Jokowi Minta Para Menteri Waspada

BANGKAPOS.COM - Presiden Joko Widodo mengimbau kepada jajaran Menteri Kabinet Kerja untuk tetap waspada dan melakukan mitigasi berbagai tekanan dari global.

"Kita harus selalu waspada terhadap risiko, terutama ketidakpastian global, ketidak‎pastian ekonomi global, volatilitas keuangan global yang dipicu kebijakan normalisasi moneter di Amerika Serikat," ujar Jokowi dalam rapat terbatas lanjutan Pembahasan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal tahun 2019, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (15/5/2018).



Jokowi menilai, kebijakan normalisasi menonter oleh Amerika Serikat telah banyak mengakibatkan depresiasi mata uang di berbagai negara, termasuk nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Tapi alhamdulilah, dibandingkan negara-negara yang lain, kita masih jauh lebih baik," tutur Jokowi.

Selain itu, Jokowi pun meminta kepada jajarannya untuk terus mencermati harga minyak dunia, potensi barang dagang antara Amerika-Tiongkok, dan kondisi geopolitik internasional‎.

"Kita waspadai, kita juga perlu menyiapkan mitigasi ketidakpastian global ini, serta antisipasi pergerakan menuju keseimbangan baru-baru ekonomi global," paparnya.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah hari ini sekitar pukul 12.26 WIB berada di posisi Rp 14.033 per dolar AS, atau melemah 0,43 poin dari posisi penutupan perdagangan kemarin Rp 13.973 per dolar AS.