Bikin Bangga, Iko Uwais Beradu Akting dengan Bintang-bintang Hollywood di Film Ini

BANGKAPOS.COM - Prestasi membanggakan kembali ditoreh aktor laga ternama asal Indonesia, Iko Uwais.

Aktor bernama asli Uwais Qorny ini kembali membintangi film hollywood berjudul Mile 22.

Kabar bahagia sekaligus membanggakan ini dibagikan Iko lewat akun Instagramnya berikut ini.

Suami Audy Item itu mengunggah video teaser trailer film laganya tersebut.

"We are Overwatch. And we get shit done.” Don't miss the official trailer for #Mile22 TOMORROW."

"There is always another option. Check out the trailer for #MILE22 Coming August 3rd! Full trailer link in Bio," tulisnya sebagai caption.

Video trailer tersebut menampilkan aksi laga yang sangat menantang dan memacu adrenalin.

Di film ini, aktor yang tengah menanti kelahiran anak keduanya ini beradu akting dengan artis-artis ternama.

Di antaranya adalah Ronda Rousey, Mark Wahlberg, dan Lauren Cohan.

Film buatan STX Entertainment ini bercerita tentang seorang agen CIA yang diperankan oleh Mark Wahlberg.

Ia bertugas membawa saksi kunci atau narasumber dari Indonesia ke bandara yang jaraknya 22 mil.