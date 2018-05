Kabar Duka, Kekasih Superman 'Lois Lane' Meninggal Dunia

ANDA penggemar film superman? Jika ya, kali ini ada kabar duka datang dari bintang film Superman.

Pemeran 'Lois Lane' dalam film Superman yang ditayangkan pada 1978, Margot Kidder menghembuskan nafas terakhir pada usia 69 tahun.

Baca: Sempat Dijaga Ketat, Abu Bakar Baasyir Tanggapi Insiden Bom di Surabaya dan Sidoarjo, Bikin Adem

Kidder meninggal dunia pada hari Minggu belum lama ini, di kediamanya di Livingston, Montana, namun tidak diungkapkan penyebab kematian.

Menurut manajernya, Camilla Fluxman Pines, menginformasikan aktris itu meninggal dakam keadaan tenang ketika sedang tidur.

Baca: Inilah 7 Makanan Sehat yang Bisa Kamu Konsumsi Saat Sahur untuk Mengurangi Rasa Lapar dan Haus

Selain terkenal sebagai tokoh dalam Superman, Kidder membintangi berbagai film yang tekenal termasuk You've, Got Me! Who s Got You? dan Trenchcoat.

Kidder bersama mendiang Christoper Reeve menjadi bintang dalam tiga sekuel Superman, yaitu Superman II pada 1980, Superman III (1983) dan yang terakhir Superman IV: The Quest for Peace yang dirilis pada tahun 1987.

Baca: Ada Lebih Senior, Jurnalis Asing Ini Sebut Dalang Bom di Surabaya Bukan Dita, Tapi Berinisial AU?

Reeve, yang lumpuh leher dalam kecelakaan berkuda pada tahun 1995, meninggal dunia pada tahun 2004.

(mynewshub)

Pada 2016, Kidder memberitahu media bahwa kompatibilitas dengan Reeve adalah asli karena mereka memiliki latar belakang yang sama dan aktor itu terlihat seperti seorang dari adik lelakinya.

"Energi yang kami peroleh seperti adik dan kakak yaitu selalu bertengkar. Tidak ada yang menyadari perbedaan antara kami berdua, namun ia berhasil.

Baca: Susul Jejak Suami, Istri Pasha Ungu Resmi Jadi Politikus, Cantiknya saat Kenakan Seragam Partai Ini

"Kami tidak perlu menciptakan sebuah perbedaan realitas," katanya seperti dilansir CNN, sebagaiman dilansir melalui laman mynewshub.