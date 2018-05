Indra Sjafri Pertahankan 2 Pemain Timnas U-19 Indonesia Andalan Bima Sakti

BANGKAPOS.COM - Timnas U-19 Indonesia akan segera menggelar pemusatan latihan sebagai persiapan jelang turnamen Piala AFF U-19 pada 1-14 Juli 2018 dan Piala AFC U-19 pada 18 Oktober hingga 4 November 2018.

Pelatih baru timnas U-19 Indonesia, Indra Sjafri kembali akan memimpin Rachmat Irianto cs dalam pemusatan latihan perdana skuat Garuda Nusantara.

Timnas U-19 Indonesia sebelumnya dilatih oleh Bima Sakti sejak akhir tahun lalu, nasib Bima Sakti di timnas U-19 hanya berusia sekitar empat bulan.

Selama empat bulan, Bima Sakti masih merangkap jabatan sebagai asisten Luis Milla di timnas U-23 Indonesia.

Bersama timnas U-19 Indonesia, Bima Sakti baru satu kali melakoni laga uji coba, dengan kekalahan telak 1-4 dari Jepang U-19.

Pada waktu itu Bima Sakti memanggil 24 pemain untuk menghadapi Jepang.

Secara materi pemain, pilihan Bima Sakti tak jauh berbeda dengan skuat peninggalan Indra Sjafri sebelumnya.

Namun ada dua nama baru pilihan Bima Sakti pada waktu itu yakni Aji Kusuma dari Akademi Tiga Naga dan Todd Rivaldo dari Persipura, keduanya masuk skuat Timnas U-19 saat TC Februari lalu.

Satu nama pilihan Bima Sakti, Aji Kusuma berhasil mencetak gol semata wayang Indonesia ke gawang Jepang.

Kini, pada TC yang akan digelar 19-27 Mei 2018 di Lapangan Universitas Negeri Yogyakarta tersebut dua nama baru tersebut tetap dipertahankan Indra Sjafri.

Indra Sjafri memasukan lima wajah baru tambahan dalam 28 daftar pemain yang ia panggil ke Jogja.

Kelima pemain tersebut antara lain M Iqbal B (Ragunan), Al Risqy Dwi (Bogor FC), M Firli (Bogor FC), M Rafi Syarahil (Barito Putera), dan Gunansar Mandowen (Persipura). (Bolasport.com)