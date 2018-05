'Profesional Sunyi' Ini 8 Pasukan Terbaik Dunia, Dari Amerika, Rusia, Hingga Pakistan

BANGKAPOS.COM -- Tak mudah untuk berhadapan dengan kelompok teror yang memilih mati dalam misinya.

Untuk menangani ulah teroris tak cukup hanya mengandalkan pasukan biasa.

Karena bila salah ditangani bisa menjadi petaka dengan korban tak terhingga.



Makanya perlu pasukan khusus yang sangat terlatih untuk berhadapan dan melumpuhkan teroris.

Kalau di Indonesia ada Kopassus, Densus 88/AT dan berbagai pasukan berkualifikasi khusus TNI di angkatan darat, laut dan udara.

Jangan heran bila setiap negara memiliki pasukan khusus yang dibentuk serta dilatih untuk melaksanakan misi perang non-konvensional, anti-teroris, pengintaian, dan pertahanan luar negeri.

Lazimnya, pasukan ini terdiri dari kelompok kecil yang sangat terlatih, bekerja secara mandiri dan 'siluman', berkecepatan tinggi, serta dipersenjatai dengan senjata khusus.

Keberadaan pasukan khusus itu jarang dapat disaksikan secara langsung, namun kerap 'muncul' dalam berbagai film berlatar militer atau peperangan.

Mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai 'profesional sunyi'.

Berdasarkan data yang dilansir dari Business Insider, Minggu, (30/10/2016) berikut 8 pasukan khusus terbaik di dunia:

1. Navy SEAL

Navy SEAL ()

U.S. Navy SEAL (The United States Navy Sea, Air and Land) adalah pasukan khusus Angkatan Laut Amerika Serikat (AS).

