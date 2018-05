Menantu Hatta Rajasa Meninggal di Jepang, Sang Suami Sempat Unggah Foto dan Tulis Kalimat Ini

BANGKAPOS.COM - Kabar duka datang dari keluarga Hatta Rajasa.

Menantu Hatta Rajasa, Adara Taista meninggal dunia di sebuah rumah sakit di Jepang.

Kabar duka itu pertama kalinya diketahui dari pesan berantai yang menyebar di media sosial dan salah satunya diunggah oleh akun Lambe Turah.

pesan berantai berita duka menantu Hatta Rajasa (Net)

Rencananya, jenazah istri Rasyid Rajasa ini akan dibawa ke tanah air untuk dimakamkan Minggu (20/5/2018) besok.

Belum diketahui apa penyebab meninggalnya Adara.

Atas kabar duka itu, akun Instagram Rasyid pun dibanjiri ucapan duka.

Namun, sebelum istrinya meninggal, pada 5 Mei lalu, Rasyid sempat mengunggah foto sang istri.

Ia menuliskan kalimat singkat.

"Peek a boo, I see you," tulisnya saat itu.

Sementara di akun Instagramnya kakak iparnya, Siti Aliya Rajasa, Aliya menuliskan kata-kata atas kecintaannya untuk almarhum adik iparnya itu.

"Im going to miss you forever," tulis Siti Aliya di insta storynya, Sabtu (19/5/2018).

Artinya, aku akan merindukanmu selamanya.

Ungkapan duka Siti Aliya (Insta Story/Siti Aliya Rajasa)

(TribunSolo.com/Daryono)

