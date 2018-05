Hatta Rajasa Ungkap Sosok Menantunya Adara Taista yang Meninggal karena Kanker Kulit

BANGKAPOS.COM - Kabar duka datang dari keluarga besar Hatta Rajasa, sang menantu Adara Taista dikabarkan meninggal dunia.

Almarhumah merupakan istri dari Rasyid Rajasa, putra terakhir dari mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia ke-13.

Kabar ini pertama kali diketahui dari pesan broadcast pesan WhatsApp.

Dalam pesan itu tertulis bahwa keluarga dari Hatta Rajasa tengah berduka.

Baca: Menantu Hatta Rajasa Meninggal di Jepang, Sang Suami Sempat Unggah Foto dan Tulis Kalimat Ini

Sang menantu, Adara Taista meninggal dunia pada pukul 13.38 waktu Tokyo.

Almarhumah meninggal di rumah sakit Moriyama Memorial Tokyo, Jepang.

Dalam pesan tersebut juga diterangkan bahwa jenazah akan dibawa ke tanah air besok, 20/5/2018.

lambe_turah ()

Baca: Maharnya Koin Emas, Inilah 5 Fakta tentang Pernikahan Adara Taista dan Putra Bungsu Hatta Rajasa

Rasyid Rajasa dan Adara Taista sendiri baru saja menikah pada Desember 2017 lalu.

Terkait hal ini pun, Aliya Rajasa menuliskan sesuatu di Instgram Story-nya.

I'm going to miss you forever (Aku akan merindukanmu selamanya),"

Aliya Rajasa ()

Dengan berlatar hitam pekat, tampaknya ini adalah ucapan duka untuk adik iparnya.

Adara Taista menutup usinya pada 27 tahun, semoga amal ibadah diterima Tuhan Yang Maha Esa.