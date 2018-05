Ini Foto Ayu Ting Ting Tanpa Editan, Hasilnya Bikin Melongo

BANGKAPOS.COM - Foto artis dengan hasil editan photoshop itu sangat dekat kaitannya.

Bisa dibilang, hampir semua beauty shoot artis yang tersebar di media sosial pasti diedit.

Makanya saat ada yang bilang kalau foto seorang artis itu tidak diedit, pasti banyak yang tak percaya.



Tapi kali ini, sang fotografer sendiri yang membagikan foto-foto para artis tanpa editan.

Lewat akun Instagramnya, Rio Motret sudah mengunggah foto Olla Ramlan dan Dewi Sandra tanpa diedit alias masih RAW file.

Kedua foto dari kedua artis itu dibanjiri pujian dari netizen karena tanpa diedit pun, mereka sudah tampil sangat cantik.

Nah, untuk yang terakhir, Rio mengunggah foto seorang wanita yang tak pernah jauh dari perbincangan netizen, Ayu Ting Ting.

Itu adalah foto dari beberapa waktu yang lalu karena rambut Ayu masih berwarna cokelat tua.

"Last one for today..

Ini adalah RAW FILE, Unedited version, No photoshop waktu beauty photoshoot utk @ayutingting92

