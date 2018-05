Meghan Markle Harus Menaati 7 Aturan Ini Setelah Resmi Jadi Istri Pangeran Harry

BANGKAPOS.COM - Meghan Markle menikah dengan Pangeran Harry pada Sabtu ini (19/5/2018) waktu setempat.

Setelah resmi menjadi istri Pangeran, Meghan Markle harus menaati peraturan ketat anggota keluarga Kerajaan.

Ia tak boleh berlaku sebebas mungkin, termasuk meninggalkan kebiasaannya sehari-hari.

Sebelum menikah, Markle telah mulai membuat beberapa perubahan besar untuk Pangeran Tampannya.

Markle, yang sebenarnya Protestan, harus dibaptis dan menjadi anggota Gereja Inggris (Anglican) sebelum menikahi Pangeran Harry, seperti laporan The Telegraph.

Menurut New York Post, Markle juga sudah menjual rumahnya di Toronto, Kanada.

Lalu apa lagi ya 'perubahan' yang harus ditaati Markle setelah menikah di St. George's Chapel?

Seperti dilansir dari The List, berikut beberapa hal yang tak boleh dilakukan Markle setelah ia resmi menjadi The Duchess of Sussex:

1. Tak Diperkenankan Berselfie

Jangan harap kamu bisa melihat foto selfie Pangeran Harry dan Meghan Markle.

Baik Markle maupun Harry tak dipebolehkan mengambil foto selfie sendiri, berdua maupun dengan orang banyak.

Berfoto selfie tampaknya tidak membahayakan untuk dilakukan orang awam tetapi hal ini rupanya tak wajar untuk bangsawan.