Sah menjadi Menantu Kerajaan Inggris, 8 Kata Ini dilarang untuk Diucapkan Meghan Markle

BANGKAPOS.COM - Meghan Markle telah resmi menjadi anggota keluarga kerajaan Inggris.

Meghan dinikahi oleh Pangeran Harry di Windsor Castle pada Sabtu (19/5/2018).

Kini artis asal Amerika Serikat ini harus menjalani kehidupan sehari-harinya menjadi seorang istri dari pangeran.



Terlebih dirinya harus mengikuti semua peraturan-peraturan kerajaan yang harus dipatuhi.

Menjadi seorang bangsawan bukanlah perkara yang mudah.

Selain gaya kehidupan yang glamor dan banyak didampingi para pelayan serta pengawal, mereka juga memiliki peraturan yang mengikat.

Banyak sekali peraturan dan perilaku bangsawan yang rumit untuk dilakukan sehari-hari.

Hal ini menjadi perhatian utama bagi mereka yang baru saja masuk anggota, tak terkecuali Kate Middleton dan Meghan.

Pangeran Harry dan Meghan Markle (Twitter)

Dilansir dari Good Housekeeping, seorang antropolog dan penulis Watching the English: The Hidden Rules of English Behavior, Kate Fox mengamati seluk beluk kehidupan para bangsawan elit di kerajaan Inggris.

Dari seabrek peraturan yang ada, ternyata ada sejumlah kata yang tidak boleh diucapkan oleh serang bangsawan:

1. Toilet