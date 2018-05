Terungkap! Penyakit Ini Penyebab Meninggalnya Menantu Hatta Rajasa, Pantesan Tambah Kurus

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Rr Dewi Kartika H

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Terungkap penyebab meninggalnya menantu Hatta Rajasa, Adara Taista.

Wanita 27 tahun itu diketahui memang mengalami perubahan fisik yang cukup signifikan.

//

Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa foto yang Adara diunggah di Instagram pribadinya.

Adara terlihat begitu kurus beberapa bulan belakangan ini.

//

Rupanya perubahan fisik Adara mengundang tanya bagi netizen.

Sebenarnya apa penyebab Adara meninggal? dan penyakit apa yang sebenarnya menggeroti tubuh Adara hingga menjadi begitu kurus? Mari Kita simak kisah selengkapnya!

Diberitakan sebelumnya Adara dikabarkan meninggal dunia, di Tokyo, Jepang.

Kabar tersebut pertama kali diunggah di Instagram Lambe_turah.

Pantauan TribunJakarta.com akun Instagram Lambe_Turah mengunggah tangkapan layar pesan duka cita itu sekitar dua jam yang lalu.

Di pesan itu tertulis Adara meninggal tepatnya di Rumah Sakit Moriyama Memorial Tokyo.

"Innalillahi wainailaihi Rojiun, telah berpulang ke Rachmatullah anak mantu kami tercinta Adara Taista Binti Ismet Djamal Tahir di rumah sakit Moriyama Memorial Tokyo," isi dari pesan itu, Sabtu (19/5/2018).

Jenazah Adara dikabarkan akan diberangkatkan ke Indonesia esok hari.

"Jenazah akan diberangkatkan ke tanah air insyaAllah besok," isi pesan tersebut.

Dipesan itu juga tertulis pihak keluarga memohonan ke ilkhasan dari keluarga dan rekan-rekan yang mengenal Adara.

Hal tersebut bertujuan agar Adara dapat diterima di sisi Tuhan.

"Kami mohon keikhlasan dan doa bapak ibu dan saudaraku semua, semoga Almadhum diterima di sisi Allah SWT dalam husnul khatimah Aamin yaa robbal alamin," isi pesan itu.

Difoto yang diunggah Instagram Lambe_turah sekitar dua jam lalu itu langsung dipenuhi ucapan belansungkawa.

Tak hanya itu, rupanya ada juga netizen yang salah fokus pada bentuk tubuh Adara.

Netizen dengan akun @Vanipoland mengatakan Adara yang sebelumnya terlihat tampak berisi kini sangat terlihat kurus.

"Dilihat foto di Instagram, Dara jadi kurus banget dan pipinya jadi tirus padahal sebelumnya badannya berisi dan chubby," tulis akun tersebut.

Pantaun TribunJakarta.com di Instagram pribadi Adara, terdapat foto-foto dirinya sebelum dan sesudah menikah.

Dari situ dapat terlihat perbedaan yang cukup mencolok.

Sebelum menikah, ia tampak segar dan memiliki ciri khas yakni pipinya yang chubby.

Namun di beberapa foto yang diunggah setelah Adara menikah dirinya terlihat begitu kurus.

Hal itu lantas membuat netizen bertanya-tanya penyakit apa yang menggerogoti Adara hingga tubuhnya sekurus itu

Menurut koresponden Tribunnews di Tokyo, Adara dikabarkan terserang penyakit kanker kulit.

Beri Kejutan

Sang kakak ipar, Siti Rubi Aliya Rajasa sempat memberikan kejutan untuk Adara Taista.

Sebelum Adara meninggal dunia, Aliya sempat mendatanginya.

Momen tersebut diabadikan oleh Aliya melalui unggahan di Instagram.

Posenya bersama putri bungsunya, Gayatri Idalia Yudhoyono, diunggah dengan caption berikut ini:

"Surpriiiise we’re heeere!!! (emoji) #GayatriIdaliaYudhoyono (emoji) tio @rasyidrajasa (emoji) auntie @adarataista," tulis Aliya pada sepekan lalu.

//

Sementara itu, Aliya juga mengunggah foto ke Instagram Story.

Memperlihatkan dirinya bersama mendingan Adara dengan filter foto hitam putih.

Sebelumnya ia juga mengunggah tulisan melalui Instagram Storynya.

Tulisan tersebut berbunyi, "Im going to miss you forever".

Aliya Rajasa dan Adara Taista (Instagram)

Diberitakan sebelumnya, kabar duka meninggalnya Adara diunggah oleh akun Instagram @lambe_turah.

"إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ .

.

Turut berduka cita atas Meninggalnya Adara Taista

Menantu dari Bapak Hatta Rajasa di Tokyo siang ini

.

Semoga amal ibadah almarhumah diterima disisi Nya

Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan

.

Aamin

.

Bang Rasyid yang sabar ya

Padahal baru menikah bulan desember taon lalu udah ditinggal." tulis admin Lambe Turah.

Pada Instagram pribadi Adara, terdapat foto-foto dirinya sebelum dan sesudah menikah.

Dari situ dapat terlihat perbedaan yang cukup mencolok.

Sebelum menikah, ia tampak segar dan memiliki ciri khas yakni pipinya yang chubby.

Namun di beberapa foto yang diunggah setelah Adara menikah dirinya terlihat begitu kurus.

Hal itu lantas membuat netizen bertanya-tanya penyakit apa yang menggerogoti Adara hingga tubuhnya sekurus itu

Menurut koresponden Tribunnews di Tokyo, Adara dikabarkan terserang penyakit kanker kulit.

Ditelusuri TribunSolo.com, dalam postingan terakhirnya di Instagram ia mengunggah foto bersama sang suami pada 3 Mei 2018 lalu.

"I choose the burb life. ROCHESTER I LOVEEEEEE YOUUUUU #applebeeserrday," tulisnya sebagai keterangan foto.

(TribunSolo.com/Noorchasanah A/Tribun Jakarta/Rr Dewi Kartika H)