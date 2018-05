Curhat Sedih Rasyid Rajasa Melepas Kepergian Sang Istri Tercinta, Adara Taista

BANGKAPOS.COM - Kabar duka sedang menyelimuti keluarga Hatta Rajasa.

Adara Taista, menantu dari mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu meninggal di usia 27 tahun.

Istri dari Rasyid Rajasa tersebut meninggal dunia di Rumah Sakit Moriyama Memorial Tokyo, Sabtu (19/5/2018).

Adara Taista dikabarkan meninggal dunia karena mengidap penyakit kanker kulit.

Adara dan Rasyid diketahui menikah pada 23 Desember 2017.

Baru lima bulan menikah, putra bungsu Hatta Rajasa harus menerima kenyataan ditinggal sang istri tercinta.

Menghadapi kenyataan kekasih hatinya harus menghadap Yang Maha Kuasa, Rasyid pun menuliskan curahan hatinya.

Rasyid Rajasa, mengunggah foto Adara Taista, ke akun Instagram Storynya, Sabtu (19/5/2018) malam.

Rasyid menuliskan kata-kata memilukan yang merupakan untaian doa untuk mendiang istrinya.

"To Allah we belong, and to Allah we shall return.