Di Saat Hoax Pertalite Naik Beredar, Pemerintah Malah Siap Tambah Subdisi BBM, Harganya Bakal Segini

BANGKAPOS.COM - Saat kabar hoax tentang naiknya harga Pertalite beredar, ternyata pemerintah menyimpan informasi menggembirakan terkait harga bahan bakar minyak (BBM). Harga solar, premium dan minyak tanah tak akan naik hingga 2019, bahkan ada rencana penambahan subsidi.

Kebijakan ini dilakukan meskipun harga minyak dunia, termasuk harga minyak mentah atau Indonesia Crude Price (ICP) cenderung naik.

Melansir laman kemenkeu.go.id, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjamin harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar tidak akan naik.

“Harga BBM seperti solar, premium, minyak tanah tidak naik hingga 2019,” kata Agung Pribadi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di Jakarta, Jumat (18/5) kemarin.

Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet (Setkab), hal itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kestabilan ekonomi dan sosial masyarakat serta mempertahankan daya beli masyarakat. Selain itu, penyesuaian harga BBM lainnya perlu persetujuan Pemerintah terlebih dahulu.

Sementara itu Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Djoko Siswanto, menambahkan bahwa saat ini sedang diusulkan penambahan subsidi BBM jenis solar dari sebelumnya Rp500 per liter menjadi Rp1.500 per liter.

“Perkiraan kami, tambahan subsidi solar sekitar Rp1.000 per liter. Sekarang kan Rp500 per liter. Nanti usulannya ditambah Rp1.000 per liter menjadi Rp1.500 per liter,” ungkap Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM.

Pertalite Naik Hoax

Sementara itu, beredar kabar yang viral di media sosial tentang kenaikah harga Pertalite.

PT Pertamina (Persero) langsung membantah kabar yang beredar kabar tersebut, Senin (21/5/2018) hari ini .