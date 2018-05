Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Ternyata Tak Malu Lakukan Ini Saat Antri Makanan, Malah Banjir Pujian

BANGKAPOS.COM -- Pasangan selebriti, Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie, menjadi sorotan setelah video kebersamaan mereka diunggah di Instagram.

Tampak Nia Ramadhani mengenakan pakaian kasual, kaus hitam lengan pendek dan celana panjang denim.

Sementara Ardi tampak mengenakan kemeja kotak-kotak berwarna putih bergaris hitam.



Di sebelah mereka, tampak putri sulung keduanya, Mikhayla.

Terlihat pada video, mereka sedang berada di sebuah outlet di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Pusat.

Video diunggah oleh suami Nia, Ardi Bakrie, Minggu (20/5/2018).

Berikut caption yang dituliskan oleh Ardi:

"Being silly 2gether with My Other Half @ramadhaniabakrie (emoji)"

Mereka tampak asyik bermain tepuk tangan satu sama lain.

Tidak hanya terlihat kompak, keduanya juga terlihat sangat bahagia.

Putri mereka juga ikut bahagia sambil lompat-lompat kecil.

Permainan singkat diakhiri dengan tawa bersama.

