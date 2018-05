Tanpa Diedit, Foto Nagita Slavina Ini Bikin Geleng Kepala!

BANGKAPOS.COM - Foto-foto artis setelah menjalani pemotretan biasanya akan melalui proses editing terlebih dahulu.

Salah satu fotografer langganan para artis, Rio Motret, juga melakukan hal serupa sebelum membagikan foto-foto itu di media sosial.

Tapi kali ini spesial karena Rio sedang membagikan foto-foto artis wanita yang pernah jalani pemotretan bersamanya, tanpa diedit terlebih dahulu.

Kemarin ia sudah memperlihatkan foto Olla Ramlan, Dewi Sandra, dan Ayu Ting Ting yang tidak diedit.

Sekarang giliran foto Nagita Slavina tanpa diedit yang diperlihat Rio pada akun Instagramnya.

Pada postingan itu lagi-lagi Rio mengaku sama sekali tidak mengedit fotonya.

Jadi foto itu murni hasil model yang cantik, make up yang sempurna, pencahayaan yang baik, dan kamera yang bagus.

"Ok guys krn voting banyak yg request mo lihat RAW FILE foto nya GIGI sebelum di edit.

Inilah RAW FILE, Unedited version, No photoshop waktu foto utk campaign yg model nya kebetulan @raffinagita1717 dan foto yg mirip ini uda pernah di posting yg versi uda di editnya scroll down aja di galeri.

Just a pretty model, a flawless make up, a proper lighting, and a great camera" tulis Rio menjelaskan.