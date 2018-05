Greg Nwokolo Unggah Momen Bahagia saat Mengikat Janji Bersama Si Cantik Kimmy Jayanti

BANGKAPOS.COM - Tak hanya Kimmy Jayanti, sang suami juga mengunggah moment pernikahan mereka dalam akun Instagramnya (22/05/2018).

Jika Kimmy mengunggah foto keduanya, foto yang dibagikan Greg lebih membahagiakan lagi.

Sebab pemain Madura United ini mengunggah foto saat keduanya mengikat janji.

Kimmy tampak memakai gaun warna cokelat kombinasi putih dari Zuhair Murad lengkap dengan feil yang menutupi wajahnya.

Tak lupa bouquet bunga cantik memperindah penampilan Kimmy kala itu.

Sambil tersenyum, satu tangan Kimmy terlihat mengangkat setinggi dadanya.

Sedangkan tangan lainnya tampak memegang bouquete bunga mawar berwarna merah muda pucat.

Greg terlihat gagah dengan kemeja hitam dan setelan jas warna putih serta dasi kupu-kupu warna putih.

Lewat captionnya, Greg mengungkapkan janjinya untuk mencintai Kimmy dengan sepenuh hati selamanya.

Tak cuma berhenti di situ, Greg juga memperkenalkan Kimmy sebagai Mrs Gregory.

"Am not the best but i promise i will love you with all my heart FOREVER,

ladies and gentleman...MRS GREGORY (emoji)," tulis pemilik akun @greg11n sebagai caption.

(Instagram/greg11n)

Kimmy dikenal sebagai seorang model profesional dan artis yang telah bermain beberapa film.

Bahkan perempuan 26 tahun ini telah mempunyai sekolah khusus model.

Kimmy Jayanti dan Greg Nwokolo dikabarkan resmi menikah pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2018.

Semoga pernikahan Greg Nwokolo dan Kimmy Jayanti langgeng sampai kakek nenek.

(TribunStyle.com/Diah Ana)