Ngaku Wanita Tercantik dan Tak Pernah Disakiti, Nia Ramadhani Malah Dipermalukan Fans, Ini Curhatnya

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Nia Ramadhani mengaku tak pernah ada yang menyakiti dirinya karena ia memiliki wajah yang cantik.

Pengakuan Nia itu langsung dijadikan bahan perbincangan banyak orang.

Baca: Merinding! Senjata Firaun Ini Ternyata Berasal dari Material Luar Angkasa, Ilmuwan Temukan Bukti Ini

Ada netizen yang nynyir, ada juga netizen yang menilai jika pengakuan Nia itu hanya candaan semata.

Namun siapa sangka setelah pengakuan Nia itu viral, Ibu tiga orang anak itu dapat perlakuan tidak menyenangkan.

Baca: Deddy Corbuzier dan Kartika Putri Debat Seru Soal Hijab hingga Botak, Selanjutnya Ini yang Terjadi

Nia curhat dirinya dipermalukan di depan banyak orang.

Karena hal tersebut Nia dibuat kesal bukan kepalang.

Baca: Terungkap Fakta, Inilah Satu-satunya Menteri Paling Setia pada Soeharto hingga Jabatannya Lengser

Bagaimana kisah selanjutnya? Mari Kita simak!

Diberitakan sebelumnya ketika itu Nia tengah merayakan ulang tahun suami tercintanya, Ardi Bakrie.

Di usianya yang ke-39 ini, Ardi merayakannya bersama istri dan kerabat terdekatnya.

Baca: Memprihatinkan, Dulu Terkenal Gagah dan Pantang Menyerah, Begini Kondisi Jet Li Sekarang

Hal itu diposting di akun Instagram sang istri, Nia Ramadhania.

"Thank you Everyone for coming! Thank you for making it a great night of celebrations for @ardibakrie He is really Happy to celebrate his birthday with all of you-His closest friends and Family!!

Baca: Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Ternyata Tak Malu Lakukan Ini Saat Antri Makanan, Malah Banjir Pujian