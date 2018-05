Tampil Memukau dan Berbeda Jenita Janet Dipuji Mirip Selena Gomez hingga Kajol

BANGKAPOS.COM - Pedangdut cantik Jenita Janet dikenal publik memiliki penampilan berbeda dari yang lain.

Pasalnya, ia memiliki ciri khas selalu tampil dengan menggunakan wig.

Namun, belakangan ini Janet sapaan akrabnya kerap pamer dengan rambut aslinya yang ternyata indah.



Seperti baru-baru ini, Janet tampak melakukan pemotretan bersama Rio Motret.

Dalam pemotretan itu, Janet tampil berbeda dari biasanya.

Ia tampil dengan rambut hitamnya yang dikepang.

Penampilannya semakin terlihat memukau karena ia mengenakan busana ala rapper.

"The New Look of @jenitajanet," tulis Rio Motretpada unggahan.

Foto tersebut diunggah Rio melalui Instagramnya pada Minggu, (15/4/2018).

Kecantikan Janet itu rupanya sukses membuat warganet terpukau.